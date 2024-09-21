Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-каналы губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и ASTRA, «прилет» ударных беспилотников пришелся по складу с боеприпасами.

По словам Кондратьева, два беспилотника якобы удалось подавить силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы, однако падением фрагментов одного из дронов спровоцировано возникновение пожара, перешедшего на «взрывоопасные предметы», и, — «началась детонация».

Кроме того, губернатор Краснодарского края сообщил о начале временных эвакуационных мероприятий жителей поселка Каменный Тихорецкого района в ближайшие населенные пункты. В частности, на территории Тихорецка должны развернуть пункт временного размещения (ПВР).

Как выглядят последствия успешного удара по складу с боеприпасами в Каменном, можно рассмотреть ниже:

Ранее мы писали о том, что Украина дронами поражала склад с «Искандерами» и КАБАми в Тверской области.