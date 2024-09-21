Как информирует «НБН» со ссылкой на материал агентства Reuters, в Соединенных Штатах приступили к подготовке долгожданного пакета военной помощи для Украины на сумму в 375 млн долларов, о котором, судя по всему, будет объявлено со следующей недели.

В соответствии с информацией агентства, в вышеописанный грядущий пакет войдут несколько патрульных катеров, различные ракеты для РСЗО HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, прочие типы вооружений и необходимые запчасти к западной технике.

Впрочем, как компоненты, так и объем данного пакета, могут откорректировать, ближе к подписанию надлежащего распоряжения президентом США Джозефом Байденом.

Ранее наш информационный портал писал о том, что фон дер Ляйен раскрывала детали плана по поддержке энергетической системы Украины зимой.