Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), ВСУ удалось воспользоваться ситуацией для наступления на Курщине, несмотря на то что российское командование знало о таких планах и готовилось к отражению вторжения, однако не стало принимать надлежащих мер для минимизации угрозы.

Как стало известно аналитикам Института изучения войны, в июне подразделения «второй армии мира», развернутые вдоль границы с Украиной, были укомплектованы только на 60-70 процентов, в основном, неподготовленными резервистами.

Таким образом, российская верхушка не приложили «никаких существенных усилий» для усиления боеготовности воинских частей, несущих службу в приграничных районах Курщины, а также укрепила фортификационную линию вдоль границы к моменту начала операции ВСУ. То есть российские власти попросту проигнорировали соответствующий ряд запросов, просчитавшись касательно потенциала Сил обороны в продвижении вглубь территории РФ.

В ISW резюмировали, указав на необычную тактику Сил обороны Украины:

…Украинские войска смогли воспользоваться неопределенностью относительно своих намерений и возможностей, чтобы обеспечить оперативную внезапность.

Также, в ВСУ поэкспериментировали с инновационной методикой, сочетающей ведение наземных действий при поддержке беспилотных систем, но в ISW не пожелали освещать ее более подробно для «поддержания оперативной безопасности Украины».

Ранее мы писали о том, что РФ заселяет беженцев с Курщины в «национализированные» квартиры жителей Мариуполя.