Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале губернатора Ростовской области Василия Голубева, около 2 часов ночи, на Миллеровским районом указанного региона якобы был сбит один беспилотник, из-за падения обломков которого, в поле вспыхнул покров сухой растительности.

Впрочем, в соответствии с обновленными данными российского оборонного ведомства, прошедшей ночью над Ростовщиной якобы смогли уничтожить не один, а четыре дрона-камикадзе.

Однако, исходя из свидетельств местных жителей, в регионе была слышна серия взрывов, в частности, на Артеме, у ХБК (Хлопковый комбинат в городе Шахты) и в соседней Кириевке. При этом, в «районе Ленты что-то горит», вероятно, Шахтинская электроподстанция, что можно рассмотреть на «жарком» видео ниже:

Ранее наш информационный портал писал о том, как разведка Британии оценивала последствия для РФ от уничтожения арсенала в Торопце.