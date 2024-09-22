Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), российская верхушка обоснованно побаивается объявлять о новом «раунде» мобилизации из-за возможного обостренного реагирование местного социума на такое решение.

В частности, Кремлю не удалось полноценно подавить локальные протестные акции, которые регулярно организовываются женами призванных «освободителей», практически с момента объявления так называемой «частичной мобилизации» в сентябре 2022 года.

Например, вчера, 21 сентября, во вторую годовщину объявления частичной мобилизационной кампании, группой жен российских военнослужащих организован протест около штаб-квартиры оборонного ведомства РФ, на котором выдвигалось требование о встрече с главой Минобороны страны-агрессора Андреем Белоусовым.

При этом, вышеуказанный функционер отказался встретиться с протестующими, а провокаторы (по материалам росСМИ — нанятые Минобороны РФ) попросту сорвали митинг, в устной форме оскорбляя недовольных, а также активно пытались разогнать женщин.

Согласно оцениванию ISW, власти РФ не намерены запускать «очередной раунд» частичной/всеобщей мобилизации из-за страха российского диктатора Владимира Путина перед общественной реакцией на принудительный призыв во «вторую армию мира».

Ранее мы писали о том, что в Минобороны РФ предлагали Путину использовать его «переизбрание» для объявления новой волны мобилизации.