Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Der Spiegel, в период проведения заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке, глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок заявила о необходимости положить конец войне РФ против Украины.

По словам Бербок, основной момент, без которого невозможны переговоры Москвы и Киева, то есть заключение мира должно гарантировать существование Украины в качестве свободной и независимой страны.

Глава МИД ФРГ добавила, что мировому сообществу следует как можно оперативнее «положить конец этой войне», поскольку кремлевский тиран Владимир Путин не прекращает уничтожать Украину, вместо того, чтобы усесться за стол переговоров.

Кроме того, немецкий дипломат затронула тематику насильственной депортации маленьких украинцев в РФ и Беларусь, подчеркнув, что она «не успокоится, пока дети не вернутся в свои семьи», обратившись к постоянному представителю государства-террориста при ООН Василию Небензе:

Вы можете обмануть себя. Самый сильный человек в вашей стране может спрятаться за похищенными им детьми. Но вы не сможете обмануть мир.

Ранее мы писали о том, как Песков комментировал заявление Зеленского о необходимости «принуждения» РФ к миру.