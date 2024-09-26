Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный сайт «Укрпочты», в соответствии с вышеописанной корректировкой налогообложения, с октября марки и маркированные конверты подорожают, как минимум, на 20 процентов.

В частности, за марку в буквенном номинале U (клеится на конверт для внутренних пересылок по стране простого письма без объявленной ценности массой до 0, 05 килограмма), украинцы заплатят на 3 гривны больше — не менее 18 гривен.

Марки буквенного номинала F, M (необходимы для отправки внутреннего регистрируемого письма без объявленной ценности массой до 0,05 килограмма, простого письма без объявленной ценности массой от 0,05 килограмма до 0,25 килограмма), станут дороже на 6 гривен — от 36 гривен.

За марки номиналом A, G (следует наклеить для отправки почтовой карточки, вес которой не превышает 0,02 килограмма, не исключая отправки за рубеж), в «Укрпочте» попросят эквивалент 1 доллара по курсу НБУ плюс 20 процентов налога на добавочную стоимость (НДС).

Кроме того, отправка неприоритетного письма, весом до 0,05 килограмма, с отправкой за рубеж, также обойдется дороже — стоимость марок N, W составит от 1,5 доллара по курсу банка-регулятора плюс 20 процентов налога на добавочную стоимость (НДС). Цена марки номиналом P со следующего месяца повысится до 5 долларов по курсу Нацбанка плюс 20 процентов налога на добавочную стоимость (НДС).

Помимо всего вышеописанного, подорожают:

форматы C6, DL с маркой U, V — до 21,6 гривны;

маркированные конверты в форматах C6, DL с маркой F — до 39,6 гривны;

маркированные конверты в форматах C5 с маркой М — до 40,8 гривны.

Ранее мы писали о том, что Рада не прекращает работы над обновленным законом по налогообложению международных посылок.