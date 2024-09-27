Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании, старт в России октябрьской призывной кампании, свидетельствует — срочников станут заставлять заключать контракты по окончанию службы, чтобы перенаправлять личный состав на войну с Украиной.

Аналитики военной разведки Британии напомнили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину, российская верхушка неоднократно заявляля — призывников не намерены отправлять на передовую.

При этом, российские срочники уже были задействованы в военной операции на Курщине, вследствие чего их семьи выразили обеспокоенность — их сыновья воюют вопреки тому, что успели отслужить менее 4 месяцев. В частности, в соответствии с нормами законодательства страны-агрессора, призывников позволяется перебрасывать в зоны боевых действий, если они прослужили 4 месяца и смогли пройти обучение по надлежащей воинской специальности.

В Минобороны Великобритании резюмировали:

…РФ, скорее всего, продолжит заставлять призывников подписывать контракты после окончания службы, чтобы обеспечить стабильное снабжение личного состава для войны на фоне высоких потерь.

Ранее мы писали о том, что в британской разведке рассказывали о ситуации на ключевых участках фронта Донетчины, сложившейся 24 сентября.