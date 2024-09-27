Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и фото, размещенные в официальном Telegram-канале Офиса Генерального прокурора Украины, вследствие очередного военного преступления государства-террориста, на Одесчине погибли несколько человек, а еще более десяти — травмированы.

В частности, на текущий момент известно о 3 гражданах, убитых «освободителями», при этом, у 14 человек — ранения различной степени тяжести, среди которых трое несовершеннолетних: речь идет о двух мальчиках в возрасте 3 и 13 лет, а также 14-летней девочке. Информация о прочих пострадавших находится в процессе уточнения.

В Генпрокуратуре добавили — существенные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры: частные домовладения, многоэтажки, хозпостройки и автотранспортные средства.

Также, документирование преступлений РФ продолжается, то есть полный список разрушений и повреждений будет обнародован позднее: на местах инцидентов не прекращается работа прокуроров, взаимодействующих с другими правоохранителями, фиксирующих последствия обстрела.

Фото — t.me/pgo_gov_ua

Фото — t.me/pgo_gov_ua

Фото — t.me/pgo_gov_ua

Фото — t.me/pgo_gov_ua

Фото — t.me/pgo_gov_ua

Фото — t.me/pgo_gov_ua

Фото — t.me/pgo_gov_ua

Ранее мы писали о том, что Федоров рассказывал о последствиях многодневных обстрелов Запорожья.