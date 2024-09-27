Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), накануне, 26 сентября, украинская армия продолжила штурмы в Глушковском районе, однако не совершила никаких подтвержденных наступательных действий.

Если верить российскому оборонному ведомству, путинским войскам удалось отбить штурмы ВСУ южнее Глушково в окрестностях Нового Пути, Веселого и Медвежьего.

В МО РФ утверждают — «вторая армия мира» отразила атаки Сил обороны рядом с Обуховкой (к югу от Коренево). При этом, украинские войска интенсивно штурмовали позиции ВС РФ рядом с Любимовкой (к юго-востоку от Кореневого).

Также, накануне, 26 сентября, «освободители» якобы не прекращали наземных штурмов плацдармов ВСУ в Курской области, но не смогли выполнить поставленных задач, в частности, «увязнув» юго-восточнее Кореневого под Любимовкой, Дарьино и Николаево-Дарьино и южнее Суджи (рядом с Плехово).

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, получит ли РФ оперативное преимущество после захвата Угледара.