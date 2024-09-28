Как информирует «НБН» со ссылкой на публикацию одиозного миллиардера в собственной социальной сети Truth Social, по мнению претендента на пост главы Белого дома Трампа, сложившегося по итогам вышеописанной встречи с Зеленским, если экс-президент США потерпит фиаско в ноябрьской кампании, то война в Украине «перерастет в Третью мировую».

Исходя из слов Трампа, встреча с украинским лидером Зеленским была «замечательна», однако пришлось осознать — только если он сможет стать президентом США, то война между РФ и Украиной закончится в краткосрочной перспективе. При обратном сценарии, «конфликт» России и Украины никогда не завершится, и потенциально может трансформироваться в «Третью мировую войну».

Бывший американский президент резюмировал:

…Харрис никогда не сможет закончить войну. Ничего не изменится, кроме смертей и разрушений, станет гораздо хуже.

Ранее мы писали о том, как Трамп высказывался об иранских угрозах убийством, обвинив Белый дом в бессилии.