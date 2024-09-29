Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение спикера президента Украины Сергея Никифорова, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», страны-союзники пока не намерены предоставлять Украине окончательного разрешения на осуществление дальнобойных ударов поставленным вооружением вглубь территории РФ, однако Киев не прекращает работу над урегулированием данного вопроса.

По словам Никифорова, в первую очередь о получении Украиной вышеописанного разрешения узнают сами россияне, до официальных заявлений Киева. Впрочем, вопреки серии переговоров, проведенных Зеленским со всеми сторонами, от которых зависит снятие ограничений, — с Италией, Францией, Великобританией и США, запрет по-прежнему действует.

Спикер Зеленского добавил — Украиной направлен государствам-партнерам «очень сильный неотложный запрос», включающий аргументацию того, что именно на практике даст разрешение наносить дальнобойные удары по территории РФ.

Никифоров резюмировал:

Поэтому есть этот огромный спрос, огромный запрос, и мы надеемся, что партнеры поддадутся.

Ранее мы писали о том, как у Путина реагировали на заявления Столтенберга о разрешении Украине бить вглубь РФ.