Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Хортицький вітер», командование Сил обороны официально подтвердило отход украинской армии из Угледара на Донетчине.

Как объясняют в оперативно-стратегической группировке войск (ОСГВ) «Хортица», вопреки колоссальным потерям, полученным в продолжительных боях, «вторая армия мира» не оставила намерений овладеть Угледаром.

Стремясь к контролированию данного города любой ценой, путинские войска сумели перенаправить резервные силы для осуществления ударов с трех флангов, которые, в итоге, ослабили оборонный потенциал подразделений ВСУ, спровоцировав возникновение угрозы взятия Угледара в оперативное окружение.

Военные добавили, что высшее командование ВСУ предоставило разрешение на совершение маневра, касающегося отвода подразделений из Угледара, направленного на сохранение личного состава и бронетехники, с последующим занятием плацдармов для ведения ответных боевых действий.

Ранее мы писали о том, что в ISW оценивали, повлияет ли кардинально захват Угледара на ход наступлений РФ на Донетчине.