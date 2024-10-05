Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный сайт Службы безопасности Украины, вышеописанными действими правоохранителей (при участии Нацполиции, Военной службы правопорядка ВСУ и Нацгвардии), будет охвачен весь город.

Подобной операцией СБУ предусматривается своевременное предотвращение и нейтрализация угроз разведывательной и подрывной деятельности против Украины, с одновременным предупреждением провокаций и повышением обеспечения безопасности граждан на фоне вторжения РФ.

В период таких мероприятия, вероятно введение ограничений на проход/проезд улицами, а также проверка документов населения и осмотр авто. При возникновении обоснованных подозрений касательно определенных особ, может совершаться их дополнительная проверка. Также, осматриваются территории и помещения мест общего пользования для обнаружения запрещенных вещей/предметов.

В СБУ просят граждан с пониманием относиться к неудобствам и надлежаще реагировать на законные действия/требования защитников. Например, носить с собой документы, подтверждающие личность, и соблюдать комендантский час.

Ранее мы писали о том, как в СБУ объясняли вынесение подозрения архимандриту мужского монастыря в Киеве.