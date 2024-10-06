Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал CCTV, китайский лидер Си Цзиньпин заявил о готовности его страны углубить стратегические взаимоотношения с Северной Кореей.

В частности, в поздравительной телеграмме Си Цзиньпина главе КНДР Ким Чен Ыну, приуроченной к 75 годовщине налаживания дипломатических отношений между двумя государствами, содержится нижеуказанный текст:

Китай готов совместно с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие и координацию, углублять дружеские обмены и сотрудничество.

Кроме того, Си Цзиньпин добавил — он лично придает огромное значение процессу расширения отношений между КНР и КНДР, а китайские власти под его руководством готовы, совместно с Пхеньяном, поспособствовать развитию дела социализма на территории данных двух стран.

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