Как информирует «НБН» со ссылкой на мнение советника главы ОПУ Михаила Подоляка, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», вышеописанная инициатива базируется исключительно на российском концептуальном подходе к завершению войны в Украине.

По словам Подоляка, китайско-бразильское «предложение» не окажет влияния на ход текущей войны, поскольку не существует никаких «друзей мира», в действительности являющихся «друзьями капитуляции».

Советник руководителя ОПУ добавил — Китай и Бразилия стремятся продвинуть «мирные инициативы», основанные исключительно на «концепции РФ», предлагающей немедленно прекратить войну, оставив армию Путина на временно оккупированных территориях, то есть попросту не дать государству-террористу проиграть.

Подоляк подчеркнул, что все «это не «мирные инициативы» — это инициативы капитулянтского характера», резюмировав:

…Есть исключительно формула мира Зеленского, где все четко базируется на международном праве. РФ не хочет никакого мира, она хочет прекращения войны, но хочет получить и оперативную паузу.

Ранее мы писали о том, что китайская поддержка России доказывает ложный нейтралитет Пекина по войне в Украине.