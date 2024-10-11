Как сообщает «НБН» со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Луганск» майора Анастасии Бобовниковой, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», армия Путина ведет активные штурмовые действия в центральных районах Торецка и под Нью-Йорком, а также готовится к усилению штурмовых действий в районе Часового Яра.

По слова Бобовниковой, наиболее сложная обстановка сейчас в окрестностях Торецка и Нью-Йорка. К сожалению, в Торецке враги смогли несколько продвинуться, в итоге закрепившись на двух соседних улицах, расположенных вдоль Центральной. Кроме того, «вторая армия мира» также не оставляет намерений «продавить» оборону ВСУ в районе Часового Яра.

В частности, вопреки тому, что под Часовым Яром численность и интенсивность атак со стороны путинских войск немного сократилась, захватчики не прекращают давить, стремясь, по возможности, усилить штурмовые действия. Также, враги перебрасывают новые подразделения на передовые позиции, что, судя по всему, является «затишьем перед бурей».

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

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