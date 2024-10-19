Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Axios, действующей вице-президентом, кандидатом в президенты США от демократов Камалой Харрис высказаны обоснованные сомнения, касающиеся профпригодности своего соперника по выборам, Дональда Трампа, к работе в Белом доме.

По словам Харрис, и она сама слышала сообщения, и штаб Трампа подтверждает — одиозный миллиардер «страдает от истощения». По мнению кандидата-демократа, работа на посту президента США является одной из самых сложных задач в мире, и по этой причине, Трампу следует задать лишь один вопрос, — «не устал ли он от предвыборной кампании, пригоден ли он для этой работы?».

Следует отметить, что возраст и когнитивные функции Трампа оказались под пристальным наблюдением после того, как 81-летний президент США Джозеф Байден покинул предвыборную гонку летом. В ситуации, предполагающей победу 78-летнего Трампа в президентских выборах, миллиардер «побьет» рекорд Байдена, став старейшим главой государства, когда-либо вступавшим в должность.

Ранее мы писали о том, как Трамп комментировал информацию о своем общении с Путиным после ухода из Белого дома.