Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт штаб-квартиры Минобороны Великобритании, сейчас не прекращаются ожесточенные бои в центре шахтерского Селидово, являющегося последним значимым городским районом, прикрывающим южную сторону Покровска.

В соответствии с оцениванием аналитиков военной разведки Британии отмечают, с начала текущего месяца темпы продвижения сухопутных подразделений «второй армии мира» по направлению к Покровску резко замедлились, хотя до городской зоны осталось приблизительно 7 километров.

В Минобороны Великобритании полагают — сухопутные войска страны-агрессора недавно перенаправили силы и средства на южный вектор, предпочитая вначале захватить Селидово, и уже частично окружили город.

Таким образом, российский генералитет, судя по всему, стремится использовать шоссе E-50 в качестве второстепенного пути продвижения к Покровску, при условии, что «освободителям» удастся овладеть Селидово.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперты Defense Express заявили — Силам обороны придется оставить Селидово.