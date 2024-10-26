Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальную страницу Кабмина, теперь только работникам, получившим «бронь» до 31 мая текущего года, позволяется беспрепятственно продлевать сроки бронирования на идентичный период в соответствии с протокольным предложением первого замглавы Минобороны.

Предполагается, что подобные изменения позволят обеспечить стабильное функционирование стратегически-важных секторов экономики, включающие тем, что работают на «оборонку».

Кроме того, аудиторская проверка решений, касающихся присвоения статуса критически-важных предприятий, принятых на протяжении последние 4 месяцев, продлится до 15 ноября из-за аномального возрастания численности таких объектов и количества забронированных сотрудников, якобы вследствие недобросовестных действий, носящих «потенциально коррупционный характер».

Таким образом, Кабмин вскоре снова пересмотрит критерии бронирования и «отредактирует» их так, чтобы алгоритм продолжал работать как на пользу безопасности/обороны, так и помогал экономике.

Ранее мы писали о том, как Павлюк высказывался о масштабной коррупции в ТЦК/СП.