Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства социальной политики Украины, соответствующее постановление, касающееся вышеуказанных изменений, уже одобрено Кабмином и на текущем этапе ведется работа над технической реализацией постановление, цель которой — сделать процедуру получения «арендной» субсидии максимально удобной и «цифровизированной».

В Минсоцполитики добавили, что получают множество вопросов относительно того, отменяются ли прочие соцвыплаты при назначении/оформлении субсидии на аренду жилья, и могут дать четкий ответ: иная финподдержка не аннулируется, и переселенцы продолжат получать другие типы госпомощи.

Также, ВПЛ напомнили, как правильно оформить жилищную субсидию, предложив перейти по гиперссылке.

Отметим, что правом на вышеописанную разновидность помощи есть у семей ВПЛ, затраты на аренду жилья которых превышают 30 процентов совокупных доходов.

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики рассказывали, кому из граждан осенью начислят доплаты к пенсии.