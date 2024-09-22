Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт Министерства социальной политики Украины, повышение сумм выплат произведут лишь в том случае, если пенсионер соответствует надлежащим критериям.
Текущей осенью отдельным пожилым гражданам начислят повышенные пенсионные пособия благодаря надбавке, выделяемой в соответствии с действием Всемирной продовольственной программы ООН.
В частности, в ООН «приплатят» пенсионерам:
- имеющим пособие ниже 3 250 гривен;
- проживающим в регионах, где ведутся активные бои или потенциально возможны аналогичные действия;
- не получавшим любую разновидность международной помощи или выплат для внутренне перемещенных лиц с марта прошлого года.
Размер указанной надбавки исчисляется в индивидуальном порядке и обуславливается разницей между 3 250 гривнами и суммой пенсионного пособия особы: к примеру, если финпомощь от государства равняется 3 000 гривен, то доплата от ООН составит 250 гривен.
Ранее мы писали о том, что в ПФУ раскрывали финансовую выгоду от отложенного выхода на пенсию.
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