Как сообщает «НБН» со ссылкой на лаконичное объяснение, размещенное в Telegram-профиле главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете Нацбезопасности и Обороны (СНБО) Андрея Коваленко, государство-террорист несколько изменило подход к осуществлению дроновых атак на Украину, вследствие чего сбивать «Шахеды» стало труднее.

По словам Коваленко, процесс сбивания российско-иранских ударных беспилотников «Герань-2/Шахед» существенно усложнился, поскольку операторы вражеских дронов-камикадзе спускают подконтрольные средства на более низкую высоту, а также резко изменили тактику ударов (видимо, речь идет о волнообразных дроновых атаках малыми группами, перед которыми страна-агрессор запускает одиночные БПЛА-разведчики).

Глава Центра противодействия дезинформации акцентировал:

Меры принимаются. Это важно понимать.

Ранее наш информационный портал писал о том, что военно-промышленный комплекс государства-террориста начал устанавливать в «Герани-2/Шахеды» термобарические боеголовки с фугасной составляющей.