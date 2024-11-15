Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал агентства Reuters, венгерский премьер-министр Виктор Орбан полагает — Европейскому Союзу необходимо пересмотреть санкции против государства-террориста по достаточно предсказуемым, финансовым причинам.

По словам Орбана, стоимость энергоносителей (газа и нефти) должна быть снижена любым доступным способом. В частности, фактически премьер-министра Венгрии уверен — Брюссель обязан пересмотреть санкционные ограничения в пользу РФ, поскольку при нынешней европейской политике, цены на энергоносители невозможно опустить.

Кроме того, пророссийский чиновник добавил — якобы американские компании-поставщики энергоресурсов платят лишь 25 процентов от суммы, которую их европейские коллеги тратят на «голубое топливо» и электричество, и подобный недостаток не может быть нивелирован другими способами, кроме как снятием санкций с РФ.

Ранее мы писали о том, что Орбан заявлял — Европа не в состоянии финансово поддерживать Украину без помощи Трампа.