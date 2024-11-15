Как сообщает «НБН» со ссылкой на пояснение спикера Государственной погранслужбы Украины Андрея Демченко, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», наибольшая численность диверсантов армии Путина фиксируется на Сумском направлении, у границы со страной-агрессором.

По словам Демченко, именно на вышеописанном участке границы недавно выявлены ДРГ, которые РФ пыталась заслать на территорию нашей страны. Впрочем, диверсанты государства-террориста были своевременно разоблачены, и после огневого удара — выбиты на исходные позиции, вопреки попыткам вернуться.

Спикер Госпогранслужбы добавил — опасность подобных действия врага вполне понятна украинских воинам, и по этой причине, все подразделения различных формирований Сил обороны действуют совместно, применяя технические средства наблюдения, позволяющие оперативно разоблачать ДРГ и наносить «освободителям» поражение.

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