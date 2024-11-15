Как сообщает «НБН» со ссылкой на информацию, озвученную спикером оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Луганск» Анастасией Бобовниковой в эмире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», «освободители» продолжают наносить многочисленные авиаудары на Торецком направлении, стараясь полностью уничтожить населенные пункты региона.

По словам Бобовниковой, под Нелиповкой недавно «вторая армия мира» попыталась провести штурм, применив легкую технику: 12 «хороших русских» и 7 вражеских техсредств было уничтожено Силами обороны. Кроме того, путинские войска совершают интенсивные воздушные удары по зоне ответственности этой группировки ВСУ: за сутки вражеская авиация сбросила здесь 56 корректируемых/управляемых планирующих бомб (КАБов).

Также, в Торецке не утихают ожесточенные городские бои — нашим воинам удается «демилитаризовать» почти по 100 оккупантов/ежедневно (50-70, в среднем). При этом, враги бьют по городу артиллерией и постоянно запускают десятки КАБов на позиции ВСУ.

Ранее мы писали о том, что Силы обороны остановили попытку прорыва армии Путина в Купянске.