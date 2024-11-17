Как сообщает «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), российским оппозиционным изданием «Медиазона» обнародована информация — в течение последнего времени, Центробанк РФ дал существенно больше отсрочек по погашению задолженностей («кредитных каникул») российским военным, и это свидетельствует о возросшей численности призывов в армию Путина.

В частности, в период с июля по сентябрь 2024 года, российский банк-регулятор разрешил почти 54 200 контрактникам/мобилизованным путинских войск уйти на «кредитные каникулы». При этом, в июле-сентябре прошлого года, потенциальным оккупантам выдали менее 30 000 идентичных финансовых отсрочек.

Такое резкое увеличение показателей «кредитных каникул» для российских военнослужащих, фиксируется на фоне ряда признаков того, что Москва обеспокоена невозможностью сохранить долгосрочную экономическую стабильность в РФ, и усиленно сокращает определенные льготы захватчикам, которые воевали в Украине.

Ранее мы писали о том, что бывший губернатор Курской области признавал — российские оккупанты занимаются мародерством в регионе.