Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и материал, обнародованные в Telegram-канале крымского движения сопротивления «АТЕШ», вышеописанное перебазирование оставило авиаремонтный завод и прилегающий аэродром практически без охраны и соответствующей техники.

В частности, в периметре указанного завода располагаются лишь фюзеляжи самолетов и устаревшая «советская» зенитная установка ЗУ-23-2, вероятно, предназначенная для борьбы с украинскими дронами-камикадзе.

Следует отметить, что не так давно на данной территории оккупанты размещали средства армейской авиации, позднее рассредоточенные по прочим идентичным объектам из-за регулярных успешных ударов Сил обороны нашей страны.

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее наш информационный портал писал о том, почему РФ ускоренно усиливает линию обороны под Евпаторией.