Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, опубликованное в официальном Telegram-профиле главы Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, домашний Wi-Fi сможет стабильно функционировать в период отсутствия электроэнергии, если пользователь сменит провайдера на такого, которой протянет xPON (пассивную оптоволоконную сеть).

В частности, если интернет-провайдер успел проложить пассивную оптоволоконную сеть к квартире/дому, достаточно подключить Wi-Fi-роутер и ONU-модем к повербанку, чтобы получить доступ к «нормальному» Интернету.

Самый простой способ выяснить, есть ли эта оптическая технология в вашем жилье — ознакомиться с «картой Интернета», действующего во время обесточиваний/найти соседа, который уже подключил данную стабильную услугу.

Впрочем, для мобильного интернет-трафика универсального решения, сходного с xPON, сейчас не существует, однако Минцифры работает с отечественными операторами, чтобы те не прекращали предоставления услуг во время отключения электричества.

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