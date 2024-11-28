Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное спикером оперативно-тактической группировки (ОТГВ) «Луганск» майором Анастасией Бобовниковой в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», в Торецке боевая обстановка остается весьма сложной, поскольку армия Путина не сокращает количества штурмов, а под Часовым Яром «освободители» продолжают накапливать резервы.

Исходя из слов Бобовниковой, благодаря эффективной обороне ВСУ, в Торецке каждый день «демилитаризуются» до 100, «а то и больше оккупантов», поскольку огневые «контакты» с противником происходят «на расстоянии, буквально, вытянутой руки». Однако, захватчики так и не в состоянии полноценно взять этот населенный пункт под контроль.

Спикер «Луганска» добавила, что в районе Часового Яра, «вторая армия мира» успела несколько поднакопить расходной «живой силы», и пробует осуществлять пехотные штурмы, тем самым возобновляя относительную активность наступления на Северском направлении.

Ранее наш информационный портал писал о том, что вчера, 27 ноября, власти рассказывали, сколько человек не удалось эвакуировать из разрушенного Часового Яра.