Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал и сведения, опубликованные в официальной Telegram-канале ГУР Минобороны Украины, воины подразделения «Крила», входящие в департамент активных действий данной структуры, смогли обнаружить и нанести эффективный удар по РЛС «Зоопарк».

Как сообщают в пресс-службе отечественной военной разведки, ориентировочная стоимость вышеописанного комплекса составляет не менее 1 миллиарда гривен. При этом, на «утилизацию» этой радиолокационной станции «Зоопарк», разведчики потратились незначительно — применение четырех дальнобойных FPV-дронов обошлось лишь в 100 000 гривен, то есть ценовое соотношение равняется 10 000 к 1.

В ГУР МОУ обнародовали видео с поражением «Зоопарка», и не забыли акцентировать:

Продолжаем борьбу!

Ранее наш информационный портал писал о том, что украинский военкор рассказывал, смогли ли оккупанты продвинуться на Кураховском направлении.