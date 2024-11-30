Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — ООН можно больше не считать эффективным инструментом для осуществления глобального управления, и потому данная международная структура должна быть реформирована из-за своей бесполезности.

По словам Эрдогана, одним из ключевых итогов Второй мировой войны, в которой погибли десятки миллионов людей, являлось создание системы ООН, ставшей наиболее всеохватывающей платформой, то есть объединяющей «все страны», как «большие», так и «малые». Однако, продолжение работы с ООН в текущих условиях фактически невозможно, потому организация, — «должна быть полностью реформирована».

Турецкий лидер добавил — вышеописанную реформу необходимо провести оперативно, так как судьба стран не должна оставаться в руках пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ООН проявляли высокую степень обеспокоенности из-за президентства Трампа.