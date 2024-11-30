Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «РБК-Украина», по мнению главы казначейского департамента «Глобус-Банка» Тараса Лесового, в первые 7 дней зимы, обстановка на валютном рынке Украины останется довольно предсказуемой, и доллар станет дорожать не резко, а поэтапно.

Исходя из прогнозирования банкира, ключевые характеристики внутреннего рынка валюты Украины со следующей недели (2-8 декабря), будут варьироваться в нижеуказанном порядке:

коридоры вероятных валютных колебаний составят — для доллара от 41,4 гривны до 41,8 гривны/единица и для евро от 43,5 гривны до 45 гривны/единица (на «межбанке»), а также от 41,5 гривны до 42 гривен за доллар и от 45 гривен до 47,5 гривны за евро в обменниках;

в зависимости от разновидности валют, усредненное курсовое различие межбанковского и наличного рынков составит 30-50 копеек;

среднестатистические недельные отклонения сохранятся в диапазоне от 1 процента до 1,5 процента начального курса понедельника.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Нацбанке отвечали, компенсируют ли проценты по депозитным вкладам в гривне ускоренный темп инфляции.