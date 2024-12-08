Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал издания «Интерфакс-Украина», отечественные финучреждения, судя по всему, подпишут добровольный меморандум, касающийся понижения лимита на ежемесячные операции, после превышения которого, и невозможности клиентом раскрыть источник доходов, станет запускаться «усиленный финмониторинг».

В соответствии с данными источников издания, пересмотр пороговых сумм будет проведен украинскими банками поэтапно, и в краткосрочной перспективе:

с 1 января 2025 года лимит опустят до 150 000 гривен/ежемесячно;

с 1 июля 2025 года — до 100 000 гривен/ежемесячно.

При этом, речь идет не только о P2P-операциях (переводах «с карты на карту»), которые НБУ успел граничить до 150 000 гривен/ежемесячно (в пределах одного банка), но и об осуществлении переводов посредством IBAN.

Отдельно стало известно, что около 50 процентов банков Украины предварительно согласились с подобной инициативой, что, вероятно, позволит заменить аналогичный механизм (введен НБУ), срок действия которого истекает в апреле 2025 года.

Ранее мы писали о том, что в НБУ отвечали, компенсируют ли проценты по депозитам ускоренный темп инфляции.