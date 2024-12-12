Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «ТСН», от советника президента Украины Александра Камышина прозвучало заявление — на начало 2025 года запланирован запуск пилотного проекта, направленного на интенсификацию возвращения наших соотечественников из-за рубежа.

Исходя из слов Камышина, сейчас являющегося не главой Минстратегпрома, а советником президента Владимира Зеленского по стратегическим вопросам, вышеописанная программа поначалу заработает между Украиной и Германией, а позднее — с Польшей.

В частности, в задачи «нового министерства», отвечающего за единство украинцев, войдет и процесс возвращения наших сограждан домой, если не для мобилизации в Силы обороны, то, как минимум, для работы на оборонный сектор нашей страны.

С видео выступления Камышина, можно ознакомиться чуть ниже:

Ранее наш информационный портал писал о том, что Берлин обсуждал с соседними странами «распределение» беженцев из Украины и Сирии.