Как информирует «НБН» со ссылкой на обращение, обнародованное в официальном X-аккаунте президента Украины Владимира Зеленского, на данный момент, немецким правоохранителям необходимо оперативно установить все обстоятельства и мотивы злоумышленника, въехавшего в массовое собрание людей на Рождественской ярмарке в Магдебурге.

Исходя из слов Зеленского, такие новости из ФРГ, в которой медицинский персонал прямо сейчас не прекращает бороться за сохранение жизней множества пострадавших, являются достаточно шокирующими. Гарант подчеркнул — подобные насильственные методы никогда и нигде не должны побеждать.

При этом, в соответствии с заверениями президента, население нашей страны молится за то, чтобы врачи смогли спасти жизни всех тяжелораненых, а Украина поддерживает жителей не только Магдебурга, но и всех немцев, в этот весьма нелегкий день:

…Держитесь, дорогие немецкие друзья.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский объяснял, почему требование Путина о сокращении численности Сил обороны Украины невыполнимо.