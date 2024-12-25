Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица», защитникам пришлось оставить некоторые оборонные позиции на Кураховском участке фронта.

Как стало известно, причина отхода Сил обороны предсказуема — на Кураховском направлении наблюдается высокая степень активности «второй армии мира». В частности, речь идет о городских кварталах Курахово, окрестностях Дальнего, Дачного и Успеновки — именно здесь штурмовые подразделения путинских войск стремятся продолжить «вклинивание» в оборону украинской армии.

Наши военные резюмировали:

Отдельные позиции сил обороны потеряны. Противник продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

Фото — deepstatemap.live

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