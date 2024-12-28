Как сообщает «НБН» со ссылкой на информаторов издания Associated Press, Вашингтон намерен направить в Украину очередной груз боеприпасов/оборудования/снаряжения на сумму в 1,25 млрд долларов.

Исходя из данных, которыми располагают источник издания, вышеописанная поддержка будет состоять из существенного количества боеприпасов:

ракет для западных образцов ЗРК (зенитно-ракетных комплексов):

ракет для систем ПВО (противовоздушной обороны) HAWK;

БК (боекомплектов) для ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс) Stinger;

неуказанного объема артиллерийских снарядов 155-миллиметрововго и 105-миллиметрового калибров.

По мнению неназванных американских военных функционеров, относительно предоставления Украине данной военной помощи, США официально объявят не ранее понедельника, 30 декабря.

Ранее наш информационный портал писал о том, почему действующая администрация Белого дома не успеет предоставить Украине 5,6 млрд долларов военной помощи.