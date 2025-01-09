Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Министерства юстиции, сегодня, 9 января, перезапущена работа Единого государственного реестра (ЕГР).

В соответствии с данными ведомства, не прекращается восстановление функционирования Единого госреестра юрлиц, ФЛП и общественных формирований, однако уже работает электронный информационный обмен Государственной налоговой службой, Государственной службой статистики Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством цифровой трансформации и идентичными структурами.

Кроме того, доступны онлайн-услуги в «Дії», а на web-портале ЕГР можно воспользоваться:

бесплатным поиском информации;

формированием выписок;

запросом на получение результатов административных услуг по коду доступа;

получением сведений через идентификаторы доступа (для государственных органов).

Ранее мы писали о том, как в Минэнерго отреагировали на слухи о повышении тарифов на свет с июня.