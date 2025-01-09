Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Министерства юстиции, сегодня, 9 января, перезапущена работа Единого государственного реестра (ЕГР).
В соответствии с данными ведомства, не прекращается восстановление функционирования Единого госреестра юрлиц, ФЛП и общественных формирований, однако уже работает электронный информационный обмен Государственной налоговой службой, Государственной службой статистики Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством цифровой трансформации и идентичными структурами.
Кроме того, доступны онлайн-услуги в «Дії», а на web-портале ЕГР можно воспользоваться:
- бесплатным поиском информации;
- формированием выписок;
- запросом на получение результатов административных услуг по коду доступа;
- получением сведений через идентификаторы доступа (для государственных органов).
Ранее мы писали о том, как в Минэнерго отреагировали на слухи о повышении тарифов на свет с июня.
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