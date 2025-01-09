Как информирует «НБН» со ссылкой на статистику, обнародованную на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ), суммарно данный тип финучреждений, в течение января-ноября прошлого года получил 131,085 млрд гривен прибыли после выплаты налогов, что на 0,4 процента больше, чем фиксировалось 12 месяцев назад.

В соответствии с данными банка-регулятора (НБУ), вершина рейтинга по доходности, по-прежнему остается за государственным «ПриватБанком», заработавшим 56,314 млрд гривен.

Второе местом досталось государственному «Ощадбанку» с 12,861 млрд гривен.

На третьем оказалось финучреждение, принадлежащее иностранной банковской группе «Райффайзен Банк» — 6,952 млрд гривен.

Четвертое место — у государственного «Укрэксимбанка» — 6,029 млрд.

Пятое место топ-20 — у финучреждения, которым владеет иностранная банковская группа «Креди Агриколь Банк» (5,925 млрд гривен).

В целом, двадцатка наиболее «обогатившихся» банков выглядит нижеуказанным образом:

Фото — rbc.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, как в НБУ комментировали информацию о блокировке счетов клиентов за регулярное снятие наличных.