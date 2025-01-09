Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном Telegram-профиле замглавы ОПУ Ирины Верещук, сегодня, 9 января, Верховной Радой одобрена пролонгация срока возвращения на службу тех военнослужащих, которые совершили СОЧ/СЗЧ или попросту дезертировали.

Исходя из слов Верещук, теперь защитники смогут вернуться к выполнению воинского долга до 1 марта 2025 года. В частности, после добровольного прибытия к месту несения службы, период действия контракта так же не будет окончательно прерван, а лишь возобновлен.

Следует отметить, что в Государственном бюро расследований (ГБР) заявляли — военнослужащим, в вышеописанном порядке приступившим к службе, гарантируется восстановление всех социальных гарантий, то есть, и выплата «боевых».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Нацгвардии рассказывали о ситуации и тактике путинских войск на Запорожском направлении.