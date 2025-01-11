Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Украинского радио», по мнению экс-гендиректора ООО «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, отечественные бытовые потребители не ощутят проблем с поставками «голубого топлива», так как Украина накопила большие запасы ресурса в подземных хранилищах.

Исходя из слов Макогона, остановка транспортировки газа не стала какой-то неожиданностью, поскольку РФ неоднократно перекрывала транзит «голубого топлива» (в 2006 и 2009 годах), и Украина успела подготовиться к подобным сложностям, перестроив систему перекачки ресурса «не только с востока на запад, но и в противоположном направлении, — с запада, где находятся наши хранилища».

Кроме того, эксперт подчеркнул — «голубого топлива» закачано в достаточных объемах, и никаких «веерных отключений» не ожидается. Также, Украина в состоянии добывать дополнительное природное горючее посредством собственных месторождений, то есть, — «проблем с газоснабжением населения не будет».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в США подсчитали убытки РФ из-за прекращения транзита газа через Украину в Европу.