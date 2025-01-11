Как сообщает «НБН» со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Виктора Трегубова, опубликованное «Суспільним», защитники сохранили часть позиций в периметре Курахово, то есть «освободителям» не удалось полноценно оккупировать данный город.

Исходя из слов Трегубова, в районе Курахово не прекращаются ожесточенные бои. В частности, Силы обороны нашей страны продолжают удерживать плацдарм на местной тепловой электростанции (ТЭС), и по этой причине утверждать, что армия Путина взяла город полностью под контроль, — «мы сейчас не можем».

При этом, спикер «Хортицы» добавил — большая часть Курахово просто снесена в щебень, что серьезно усложнило оборону, однако ВСУ не вышли из данного населенного пункта.

Трегубов резюмировал:

Поскольку украинские войска еще сохраняют позиции в черте города, о каком-то оставлении мы говорить не можем.

Фото — deepstatemap.live

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