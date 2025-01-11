На днях, во время встречи в формате «Рамштайн», глава Минобороны США Ллойд Остин анонсировал выделение финального пакета военной помощи Украине, на сумму в 500 млн долларов, однако средства еще не исчерпаны.

Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт Минобороны США, от заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх прозвучало заявление — администрация Джозефа Байдена не потратила всей суммы из пакета поддержки Украины (одобрен Конгрессом в апреле), и намерена передать команде Трампа миллиарды долларов.

Исходя из слов Сингх, сумма остатка лишь немногим меньше 4 млрд долларов, и эти деньги позволяется потратить в соответствии со статьей президентских полномочий (PDA), если, безусловно, следующая администрация Белого дома пожелает использовать финансы для поддержки Украины.

Следует напомнить, что в рамках своей предвыборной кампании, новоизбранный президент США неоднократно заявлял о стремлении в «24 часа» завершить войну в Украине, одновременно намекая — Вашингтон выделяет слишком много денег на всестороннюю поддержку Киева.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Шольц блокирует выделение Германией 3 млрд евро на поставки оружия Украине.