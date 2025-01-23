Как информирует «НБН» со ссылкой на X-аккаунт Минобороны Великобритании, такое углубление партнерства РФ и Ирана, безусловно, спровоцировано возникновением взаимных интересов в сферах безопасности и экономики, так как эти два государства вынуждены сблизиться после вторжения страны-агрессора в Украину.

По мнению аналитиков военной разведки Британии, РФ по-прежнему ощущает зависимость от иранской военной помощи, поскольку война в Украине не прекращается. Впрочем, поскольку уровень недоверия между Москвой и Тегераном сохраняется, как и напряженность в отношениях, судя по всему, данные факторы воспрепятствуют значительному расширению такого сотрудничества.

В частности, январское соглашение — составляющая более широкой структуры сотрудничества между РФ и Ираном в различных областях, обуславливающая обязательное укрепление 2-сторонних связей в сферах обороны/безопасности, экономики, торговли, транспорта, энергетики, технологий, информационной безопасности и безопасности киберпространства.

При этом, российско-иранский договор, в отличие от идентичных соглашений с Пхеньяном и Минском, не содержит положений, касающихся взаимной обороны, тем самым лишь формируя правовые предпосылки для усиления последующего сотрудничества Ирана и РФ, некоторым образом формализуя существующие и потенциальные совместные усилия, но:

…Оно вряд ли станет значительным толчком для развития партнерства или существенно расширит сферу их нынешнего сотрудничества.

Ранее мы писали о том, что Зеленский объяснял, от чего зависит численность миротворцев, которых могут отправить в Украину.