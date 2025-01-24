Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», от командира батальона беспилотных систем Antares 4 бригады Нацгвардии «Рубеж» Руслана Поддубного прозвучало заявление — на Купянском направлении «освободители» пытаются вклиниться в боевые порядки Сил обороны, совершая, как минимум, по 2-3 штурма/ежесуточно.

Исходя из слов Поддубного, обстановку на Купянском направлении можно назвать тяжелой, и такой кризис фиксируется не только в полосе, подконтрольной бригады «Рубеж», но и у соседних подразделений ВСУ, развернутых севернее и южнее. Военный добавил — в некоторых случаях «вторая армия мира» предпочитает останавливать атаки, и переходить в оборону, если сталкивается с ожесточенным сопротивлением защитников.

Кроме того, из-за сложностей рельефа на данном участке фронта, и активного применения FPV-дронов армией Путина, иногда определенные проблемы возникают и на флангах Нацгвардии — если противник не в состоянии прорваться лобовой атакой, то начинает осуществлять охват, — «и, не дай Бог, обход».

Поддубный подчеркнул — иногда нашим бойцам приходилось обороняться на все 360 градусов, но на текущий момент «такой ситуации нет», так как обстановка «очень хорошо контролируется», благодаря результативному применению Нацгвардией беспилотных систем.

Фото — espreso.tv

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