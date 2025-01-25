Как сообщает «НБН» со ссылкой на видеоматериал Fox News, от спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога прозвучало заявление — Белый дом дискутирует о потенциальном приобретении вооружения и боеприпасов для ВСУ за счет замороженных активов страны-агрессора.

Исходя из лаконичных слов Келлога, команда Трампа неоднократно намекала на возможность использования российских замороженных активов для покупки американского оружия, и именно этот вопрос, требующий дополнительного обсуждения, вскоре будет поднят перед новым президентом США.

Также, спецпредставитель Трампа отдельно добавил — предоставление вооружения Украине остается ключевой составляющей, необходимой для достижения мира в охваченной войной стране, однако, не менее важны дипломатические усилия и оказания повышенного экономического давления на РФ.

Ранее наш информационный портал писал о том, какое время Трамп дал Келлогу на завершение войны в Украине.