Как информирует «НБН» со ссылкой на материал CNN, от президента США Дональда Трампа прозвучало заявление — он обсудил с королем Иордании Абдаллой 2 потенциальный план, предусматривающий начало перестройки жилой инфраструктуры и последующего заселения в новые дома сотен тысяч палестинцев в Сектора Газа.

Исходя из слов Трампа, он попросил Абдаллу 2 разместить дополнительную численность палестинцев на территории своего государства, поскольку во всем Секторе Газа сейчас наблюдается «настоящий беспорядок».

Новый глава Белого дома добавил — не только Иордании следует принять людей из вышеописанного палестинского анклава, так как идентичные мероприятия обговаривались и с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Прямая речь Трампа:

Вы говорите о полутора миллионах людей, и мы просто зачистим все это [ненадолго переместим население].

При этом, президент США подчеркнул — возведенное жилье может быть как временным приютом для палестинцев, так и долгосрочным.

Ранее мы писали о том, что Трамп не против приобретения американского оружия для Украины за замороженные средства РФ.