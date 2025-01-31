Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-профиле премьер-министра Дениса Шмыгаля, в соответствии с вышеописанной договоренностью, Лондон обязался предоставить Украине около 2 млрд фунтов стерлингов (эквивалент 2,4 млрд долларов США).

Исходя из слов отечественного премьера, данные средства Украина потратит на приобретение систем/комплексов противовоздушной/противоракетной обороны, боеприпасов к западным образцам ПВО, а профинансирует создание ремонтно-восстановительных баз для военной техники и прочих систем вооружений.

Шмыгаль добавил, что такие мероприятия позволят существенно усилить оборонный потенциал Украины, а также смогут расширить систему, цель которой — защита нашего неба от воздушных ударов государства-террориста.

Глава правительства резюмировал:

Благодарны Правительству и народу Великобритании за то, что поддерживают нас на пути к нашей победе.

Ранее мы писали о том, как Рубио высказывался о долгосрочных последствиях вторжения РФ для Украины.