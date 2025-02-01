Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт ГУ Нацполиции в Полтавской области, нападавший выстрелил в сотрудника местного РТЦК/СП из ружья, и, к сожалению, спасти жизнь военнослужащему не удалось.

Следственно-оперативная группа и криминалисты Нацполиции, прибывшие на место инцидента, смогли выяснить — группа военных перевозила мобилизованных граждан в сопровождении двух работников ТЦК/СП: после остановки автотранспортного средства на вышеописанной АЗС, фигурант неожиданно выстрелил из ружья в работника Полтавского РТЦК, подобрал его автомат, и скрылся с места преступления в сопровождении соучастника.

Исходя из слов Евгения Рогачева, являющегося начальником Нацполиции Полтавщины, на протяжении нескольких часов, было установлено местонахождение нападавших, которых, в итоге, задержало спецподразделение в соответствии со статьей 208 «УПК Украины». Стало известно, что за гибель сотрудника ТЦК/СП ответственен житель Полтавской области 1984 года рождения, а его сообщником оказался житель Полтавы 1988 года рождения.

В соответствии с фактом преступления, открыт ряд уголовных производств: по части 1 статьи 115, части 3 статьи 262 и части 2 статьи 114-1 «УК Украины», за что нападавшим грозит от 7 до 15 лет «за решеткой».

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